ROCKFORD, Ill. (WTVO) — The Golden Apple Foundation has announced a list of 6th – 12th grade teachers in Winnebago and Boone counties who have been nominated for the 2024 Golden Apple Teacher Awards.

More than 1,400 nominations for 593 teachers were received for those who “exemplify excellence in the classroom.”

A Nominee Reception will be held to honor all nominees at 4:30 p.m. Tuesday, Nov. 14, at Rockford University, 5050 E. State St., Rockford. District superintendents and building principals will join the Golden Apple Foundation in congratulating the nominees.

The nomination is the first stage of a search for teachers who represent excellence in primary school teaching in Winnebago and Boone counties. The next step is for teachers to respond to their nominations with self-reflective essays and letters of recommendation. Nominees must have five years of teaching experience and be teaching full time in a 6th – 12th grade classroom. A selection committee will complete a review of the teachers’ professional portfolios and choose 20 teachers to continue in the process of classroom observations and interviews, which are conducted by community volunteers.

Five teachers will be selected to receive the Golden Apple Award and will be honored at the Excellence in Education Banquet on April 26, 2024, at the Tebala Event Center. Each of the Golden Apple Teachers will receive a cash award, a professional development stipend and a Rockford University Scholarship. They will then be inducted into the Golden Apple Teacher Academy.

Auburn High School

Amanda Becker

Naomi Beckley

Julie Clark

Jonathan Gates

Robert Hammer

James Hays

Kimberly Johnson

Kevin Knoll

Jonathan Logemann

Joselyn Ludtke

Marissa Martinez

Christopher McMullen

Amanda Picard

Paul Pickerl

John Rauh

Marianna Ruggerio

Brandy Salivar

Miranda Schieve

Jennifer Shriver

William Stockton

Ana Weickert

Elizabeth Wood



Barbour Two-Way Language Immersion

Angelica Cobos

Lesly Herrera

Cesar Estrada



Belvidere Central Middle

Don Ahlberg

Luisa Cruz

Robert Fleischmann

Kevin Huetson

Blair Johnson

Paige Kazy-Garey

Phil Keithley

Valerie Koehne

Heather Lane

Tricia Proffitt

Ricardo Quinonez

Carrie Scarbrough

Cassie Vermillion

Brenna Watts

Sarah Wolf

Lovina Youngman

Katie Zarembski

Belvidere High School

Jason Balsley

Caleb Blatchford

Brittany Bourgord

Blair Colquitt

Jason Costabile

John Deery

Tyler Erwin

Jessica Full

Jon Hannel

Blaise Humphry

Brian Koehne

Mark Miller

Chloe Morelock

Bryan Neal

Sarah Nordstrom

Sam Peters

Michael Ries

Jaclyn Riggins

Konrad Salamon

Ariana Sanders

Effie Schaver

David Sennerud

Maurice Smith

Dominick Tabor

Michael Tanner

Stuart Teso-Warner

Jackie Tumminello

Rob Wesselhoff

Michael Yates

Matthew Zabel



Belvidere North High School

Robert Arata

Daniel Avila

Michaela Binz

Corinne Boatman

Katherine Bove

Leann Burmeister-Juliano

Kelly Burns

Justin Carner

Emily Chambers

Nolan Cusimano

Lori DeWall

Michelle Doucet

Caleb Ferry

Erin Foster

Dannielle Galllagly

Laura Geddes

Nichola Geraci

Thomas Geraci

Carlos Gomez

Jason Hain

Keith Kleckler

Amy Klein

Karin Krider

Nicole Kroepel

Teresa Kruger

Debra Lasater

K’Lynn Lawver-Cobb

Sean McGill

Robert McGuire

Patricia McHugh

Keith Meyers

Lynn O’Donnell

Frank Oldani

Jaclyn Olejniczak

Aaron Piper

Martha Rathbun

Paola Rodriguez

Meghan Rossato

Kelsey Schultz

Stacey Slintak

Samantha Suarez

Wendy Taylor

Janet Timmer

Chris Weber

Corynne Wesselhoff

Steven Wolfgram

Kyle Wright

David Zimmermann

Belvidere South Middle

Katie Appelhans

Melanie Arvidson

Anna Billesbach

Andrea Bould

Nicole Bradford

Kim Brahmstedt

Michelle Dodeler

Jody Farris

Jeremy Frew

Natasha Gadomski

Lexie Gruber

Brian Hayes

Rachel Hockemeyer

Aaron Holloway

LaRonda Johnson

Tim Judd

Christina Kalk

Adam Lee

Consuelo Loredo

Yuri Moctezuma

Sheila Morrall

Rebecca Perry **

Meaghan Rose

Aly Shillingburg

Brooke Stark

Sarah Streed

Andrew Wallace

Rebecca Wesselhoff

Boylan Catholic High School

Michael Grady

Jennifer Kazmerski

Elizabeth Okite

Michael Osborne

Lynn Rafferty

Benjamin Schooler

Christian Life Schools

Brian Belh

Duke Ducett

Andrew Kimball

Darrell Dunlap

Ariane Easton

Megan Kniffen

Gabriel Reyes

Sonny Savitski

Durand Elementary

Bethany Nimtz

Emily Backeberg

Mike Bartelt

Kendra Cox

Matthew Heid

Adam Pusateri

Stacy Ross

William Shepard

Mark Sullivan

Danielle Thorpe

Durand Junior High

Taniya Bland

Dermot Dolan

Michelle Washington

East High School

Ashley Kolberg

Melissa Lawson

Kathryn McCullough

Donna Schutt

Eisenhower Middle School

Maureen Barndt

Christina Dover

Nicole Foster

Julie Hoyer

Deborah Krueger

Asiya Laskonis

Mark Mase

Monica Miranda

Pilar Pena

Jenifer Rizzio

Flinn Middle School

Samar Al Zoubi

Amanda Andrus

Aubrey Barnett

Jacob Bergeron

Brittany Berry

Heather Cardott

Jasmin Chavez

Jeffery Emmole

Megan Flores

Joseph Free

Kevin Goad

Emilie Godlewski

Jimmy Goodman

Michelle Griesman

Katy Griffin

Mark Hoffman

Sarah Ingham

Meredith Kerr-Brown

Christina Koblosh

Kathryn Kotz

Brooke Mueller

Craig Murphy

Tara Olson

Kelli Purvis

Jessica Roman

Joanna Tekampe

William Wengelewski

Stacy Wilhite

Cara Wolfe

Galapagos Charter School

Molly Kettelhut

Guilford High School

Mark Anderson

Patrick Appino

Bethany Austin

Amy Avery

Joseph Avery

Heather Babcock-Kuligowski

Deanna Ballard

Jeffrey Barabasz

Daniel Bingley

Michael Cermak

Jennifer Chycota

Craig Corcoran

Erik Czerwin

Sanika Dev

Jordan Doering

Dane Johnson

Casey Kilduff

Nathan Kirschmann

Jacqueline Kliebe

Erin Krieg

Courtney Kubacki

Teadora Lojanica

David Lynch

Jessica Ries

Peter Riportella

Shannan Rockwood-Callahan

Annemarie Smith

Jeanie Sullivan

Bryce Thomas

Melissa Wedwick

Mary Westin

David Woosley

Chris Yerk

Harlem High School

Jerome Foss

Kim Kozel

Erin Abruzzo

Carolyn Adams

Natalie Bader

Chad Barger

Michael Bodnar

Amy Chadwick

Jeff Cismesia

Jared Day

Angelica Gaj

Kara Heyboer

Staci Hubley-Taylor

Nikole Johnsen

Cyndy Johnson

Diane Kordich

Doug Livingston

Nikita Lopez

Kelsey Lueshen

Alaina Mach

Bethany Meyer

Kyra Newnam

Chris Noble

Tim Perian

Joselyn Rosas

Christy Saunders

Ryan Schulz

Stacey Shahamat

Scott Sholl

Jordan Smith

Nicholas Stange

Jennifer Stark

Marcie Steuer

Brad Sweet

Jeremy Toledo

Erin Watson

Harlem Middle School

Beth Bartscher

Kelly Basque

Brook Bates

Tiffany Bautch

Nikole Behling

Lisa Boelkes

Lisa Brockway

Brittany Carr

Sarina Cushing

Ramona Drozek

Dan Hallstrom

Michaelle Jaeger

Kaitlyn Johnson

Shawn Johnson

Cassie Loyd

Valerie Mallon

Ashley Milnes **

Misty Murphy

Lynnette Nyren

Reed Ortland

Chelsea Pruitt

Elizabeth Smith

Shawna Sterling

Amy Tanascu

Betsy Young

Flori Zeqiri

Holy Family Catholic School

Danielle Buelow

Kate Giovingo

Mary Haas

Brooke Harp

Lauren Ladley*

John Sabaka

Hononegah Community HS

Melissa Angeles

Kelley Beard

Rebecca Brauns

Ann Chapetta

Amy Dalke

Elizabeth Eiss

William Elliot

Lassen Fleege

Nic Haab

Alex Hartz

Amanda Harvey

Susan Hays

Bryan Jenkins

Alex Krahl

Jeremiah Kramper

Kaylee Libby

Josh Martin

Amanda McCoy

Maggie Moore

Kristy Neumer

Heather Plourde

Rebecca Robinson

Jennifer Simpson

Jessica Starr

Arra Van Galder

Michael Weeden

Justin Wieman

Immanuel Lutheran School

Cindy Gnewuch

Jefferson High School

Hillary Anderzon

David Bardwell

Patrick Cleaver

Amanda Ellis

Lynn Graczyk **

Johnathan Kaifesh

Lynn Stockton

Alexander West

Keith Country Day School

Renee Allen

Kristin Burns

David Bye

Sherrilyn Martin

Rob Nunez

Erin Philpott

Linda Smith

Kennedy Middle School

Michael Davis

Catherine DeFrancesca

Amanda Enser

Holly Hilden

Dina Howard

Melissa Kahly

Christopher Koch

Jennifer Onsgard

Rachel Perez

Benjamin Riffle

Kristine Robertson

Dan Schroeder

Jarod Weir

Lincoln Middle School

Katelyn Backs

Amy Gonzalez

Jaimie Grimm

Melanie Habben

Nicholas Hill

Natalie Hinz

Hayley Hoff

Kerry Huffman

Trevor Johnsen

Sarah Kazluski

Chris Klarner

Leanna Kromer

William McLaughlin

Heather Nicholls

Jessica Parker

Megan Perry

Antonio Ramirez III

Jill Renteria

Amanda Richardson

Scott Schemel

Veronica Seehawer

Abby Sprayberry

Alicia Valdivia

Allison White

Mary Whitehouse

Fred Zuroske

Loves Park Elementary

Scott Mellentine

Machesney Elementary

Ingrid Hyde

Kelli Kiger

Kim Lewis

Caitlin MacRoy

Maria Montessori at Marsh

Stacey Szczepaniak

Julie Gibbs

Sara Hanson

Kristin Keller

Arthur Kimball

Sarah Olson

Amy Orvis **

Montessori Private Academy

Noah Elrod

North Boone High School

Nick Augustine

Melissa Barry

Shawn Brady

Beth Doetch

Troy Doetch

Jason Geiger

Lilly Halom

Troy James

Cindy Kastning

Nicholas Pierson

Kathleen Podraza

Verna Rentsch

David Siggelkov

Sean Smart

Kyle Solomon

Stephanie Squires

Diana Vlase

Robert Wessel

North Boone Middle School

Taylor Anderson

Kassandra Chambers

Katharine Doering

Randal Greenfield

Katelyn Katz

Carol North

Lloyd Roberts

Jodie Rogers

Sandra Swenson

Karise Tinberg

Robert Ullrich

Marcy Wilson

Jillian Zelek

North Boone Upper Elem.

Elaine Ahrens

Matt Brinkmeier

Alexis Booth

Brenda Kamholz

Johnny Lammersfeld

Kelly Mroz-Swanson

Kellie Townsend

Olson Park Elementary

Kristin Dolphin

Debbie Fountain

Pecatonica High School

Lexi Hilliker

Michelle Johnson

Jennifer Krantz

Sabrina Massa

Neal Shippy

Pecatonica Middle School

Tim Bukoski

Jennifer Dusing

Donna Harvey

Chelsea Hayes

Jessica Houghton

Traci Lutzow

Caroline Martin

Taylor Merrick

Brianna Meyer

Laura Vanatta

Marissa Viel

Ralston Elementary School

Taylor Gilliam

Allison Mangseth

Rockford Environmental Science Academy (RESA)

Christina Barte

Heidi Butz

Sarah Byrnes

Virginia Calgaro

Rebeccah Coppernoll

Niko Derain

Jay DiBenedetto

Roxana Flores De Jimenez

Andres Holm

Kevin Llanos

Martin Lowenthal

Hannah McCullough

Todd Moran

Julie Peterson

Kevin Rundle

Thomas Rutherford

Kymberley Shimmins

Stephanie Valderrama

Samantha Whitmer

Rock Cut Elementary School

Mireya Lara

Rockford Christian

Sally Bradley

Jennifer Downey

Jacob Gragg

Terry Gulley

Don Hoff

Mike Manke

Jonathon Molchin

Randy Moore

Katie Volk

Stephanie Weeden

Logan Wooden

Rockford Iqra School

Fadwa Abufanas



Rockford Lutheran HS

Nick Born

Kelly Champion

Michael Fanuke

Lori Hansen

Karen Jensen

Douglas Martin

Roosevelt Community Education Center

Barry Champion

Alicia Malcomson

Rebecca Roth

Kristy Topalovich

Samantha Wright

Roscoe Middle School

Colleen Alms

Kim Andreas

Steven Bergler

Diana Boelte

Drake Bolin

Mychael Drews

Tricia DuPre

Dana Gugliuzza

Louis Gugliuzza

Tracy Hunter

Tracy Jasinski

Molly Lengjak

Tyler Lovegren

Chad McLarty

Melissa Middleton

Megan Nausner

Lily Picot

Chris Walsh

Brooke Zammuto

Shirland School

Rebecca Clinite

Hannah Pals

Mark Snyder

South Beloit High School

Kala Niedermeier

Steven Picavet

Matt Stucky

South Beloit Junior High

Annie Johnson

Samantha Redieske

St. Rita Catholic School

Mary Gorsline

Stephen Mack Middle

Jenna Arends

Leah Carter

Bryan Collins

Beth DeVries

Carol Flohr

Dalton Holcomb

Amy Hommema

Diana Kelly

Jessica Krause

Penny Lee

Luke McMillan

Ashley Mumma

Sally Southworth

Olivia Spera

Cori Taylor

Summit Academy

Tracy Conerton

Maria Curcuru

Abigail Shelton

Thurgood Marshall Middle

Michelle Albersett

Julia Anderson

Joshua Austin

Kimberly Ball

Susan Brauns

Christine Campbell

Kenneth Fosse

Ray Garza

Carrie Goings

Erin Harner

Chelsea Johnson

Mat Kurtz

Jillian Myers

Gary Peterson

Carrie Rollins

Stacy Wallace

West Middle School

Michael Apperson

Brian Hildreth

Kim McLaughlin

Matthew Stacionis

Willowbrook Middle School

Sara Betti

Doug Elfstrom

Tom Kalhagen

Michael Rhines

Windsor Elementary School

Kaitlyn Schrader

Winnebago High School

Brian Benning

Sheila Erickson

Jennifer Fuller

Rosa Lampe

Winnebago Middle School

Megan Bremer

Joe Erb

Kendra Getschel

Cody McDonald

Tom Stahl

*deceased

** Golden Apple Teacher Academy members

Nominated teachers at unknown schools or Retired

Phillip Baker

Mrs. Dimke

William Elliot

Les Haygood

Brad Kolar

Jason Pedersen

Victoria Peterson

Terri Rossi (R)

Mr. Rudi

James Sartino

Mr. Schaffer

Bradley Stott (R)

Aliceya Tartaglia

Mrs. Vodick

Sarah Werhane

Peter Williams