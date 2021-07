Aldeen Cup first round features tight leaderboard ahead of final round Sunday

ROCKFORD, Ill. (WTVO/WQRF) — The first round of the Aldeen Cup took place on Saturday and featured a tight leaderboard after day one.

Last, First, Score

Tobias, Adam 74

Baker, TJ 76

Hogan, Jamie 76

Slechta, Kyle 76

Silvers, Brian 76

Beto, Chris 77

Lamarca, Matt 77

Smith, Marcus 77

Arnold, Ryan 77

Rhymer, Cody 77

Romine, Grant 78

Sick, Justin 80

Humpal, Spencer 81

Ralston, Garrett 81

Bielawski, Aaron 81

Tamar, Matthew 82

Hultman, Owen 83

Christiansen, Justin 84

Thein‐Wai, Mark 84

Vivian, Brenten 84

Klemenwicz, Jeffrey 84

Gravino, Andrew 85

Morig, Mike 86

Kim, Ryan 92

Risner, Jerry 78

Moltzan, Ed 81

Berry, Tom 83

Lauer, Mike 87