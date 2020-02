Harlem claims fifth straight regional girls bowling title

ROCKFORD, Ill. (WTVO/WQRF) — The Harlem Huskies rolled to their fifth straight regional girls bowling title at Don Carter Lanes in Rockford on Saturday. They had a total of 6,064 pins.

The IHSA Guilford Regional Tournament’s individual champion was also Harlem’s Olivia Walton. She finished with 1,274 pins. Click the media player for highlights.

Below is a full list of results:

Team scores

1 Machesney Park (Harlem) 6064 2 Rockton (Hononegah) 5254 3 Rockford (Guilford) 5091 4 Marengo 5080 5 Belvidere (H.S.) 5042 6 Rockford (East) 4919 7 Belvidere (North) 4646 8 Rockford (Auburn) 4615 9 Rockford (Boylan Catholic) 4259 10 Rockford (Jefferson) 3526

Advancing teams

Machesney Park (Harlem)

Joana Araojo (Jr.) 182 Laura Bartelt (Sr.) 810 Amanda Bohn (Sr.) 1269 Paige Carpenter (So.) 960 Jocelynn Eggert (Jr.) 397 Olivia Watton (Jr.) 1274 Carolyn Richards (So.) 1172 Hailee Kerr (Fr.) 0

Rockton (Hononegah)

Emma Topham (Sr.) 141 Abby Topham (Jr.) 1022 Tori Lawlor (Sr.) 840 Kyley Olson (So.) 883 Emily Riley (Jr.) 1127 Madison Davenport (Fr.) 1088 Katelin Mullranin (Fr.) 153

Rockford (Guilford)

Lexi Sullivan (Sr.) 949 Caitlin Branscum (Jr.) 931 Sara McLaughlin (Jr.) 1023 LeAnn Severson (Fr.) 1147 Elli Cabello (Jr.) 1041 Lola Corcoran (So.) 0 Kyah South (Sr.) 0

Marengo

Bethany Christiansen (So.) 1020 Dani Hartmann (Sr.) 1116 Raina Hellyer (Jr.) 594 Kathryn Kopija (Sr.) 0 Olivia Pribyl (Sr.) 1057 Grace Wzienteck (Fr.) 1015 Mikayla Wzienteck (Sr.) 278

Individual champion

Olivia Watton (Jr.) Machesney Park (Harlem) 1274

Advancing individuals