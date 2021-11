NIC-10 All-Conference football picks released

ROCKFORD, Ill. (WTVO/WQRF)–Now that all NIC-10 football teams have been eliminated from the playoffs, the conference is releasing the all-conference team for this year.



Following is a look at those all-conference picks as made by the coaches.



(FIRST TEAM OFFENSE)

OFFENSIVE MVP-Bryce Goodwine-Hononegah Sr.

WR-Bryce Goodwine-Hononegah Sr.

WR-DeAndre Young-Harlem Jr.

WR-Mark Harris-Boylan Jr.

TE-Jaymere Williams-East Freshman

RB-Stuart Hale-Hononegah Sr.

RB-Mekhi Glover-Boylan Jr.

RB-Javius Catlin-East Soph.

QB-Mason Weckler-Belv. North Sr.

C-Jacob Klink-Hononegah Jr.

OL-Clay Walls-Hononegah Sr.

OL-Brennon McCoy-Harlem Sr.

OL-Evan England-East Sr.

OL-Mat Logan-Boylan Sr.

K-Aiden Montes-Belv. North Jr.

(AT LARGE OFFENSE)

WR-Randy Johnson-Jefferson Jr.

QB-Connor Dennis-Boylan Soph.

OL-Nate Smith-Harlem Sr.

OL-Nolan Brannan-Belv. North Sr.



(FIRST TEAM DEFENSE)

DEFENSIVE MVP-Adrian Palos-Harlem Sr.

DB-Bryce Goodwine-Hononegah Sr.

DB-Ethan Taylor-Harlem Sr.

DB-Joey Appino-Boylan Sr.

DB-D’Myles Clark-Tate-East Sr.

DL-Aidan Peters-Hononegah Sr.

DL-Harrington-McKinney-Harlem Jr.

DL-Almarian Bell-Harlem Sr.

DE-Tyress Cunningham-Smart-East Sr.

DE-Alex Escamilla-Hononeagh Sr.

LB-Dylan Sayles-Hononegah Sr.

LB-Adrian Palos-Harlem Sr.

LB-Aaron Winters-Belv. North Sr.

P-Kaden Finnesta-Belvidere Sr.

(AT LARGE DEFENSE)

LB-Dylan Seymour-Hononegah Sr.

LB-Reid Foster-Harlem Sr.

DE-Erik Serrano-Harlem Sr.

DB-Daquavion Oakes-Auburn Sr.



COACH OF THE YEAR: Brian Zimmerman-Hononegah

SPORTSMANSHIP: Auburn



(HONORABLE MENTION)

RB-Deterrace Dotson-East Soph.

OL/DL-Joe Pineda-East Sr.

DB-Jmar Johnson-Boylan Jr.

LB-Tyler Mathias-Boylan Sr.

DB-Karsten Nordlie-Hononegah Sr.

DB-Drake Emanuel-Hononegah Sr.

DB-Edwin Kosla-Belv. North Sr.

OL-Gage Hasty-Belv. North Sr.

OL-Robert Bennick-Harlem Sr.

DL-Logan Lawson-Harlem Jr.

OL-Aaron Woman-Belvidere Sr.

DE-Elijah Hubbard-Auburn Sr.

LB-Tarrone Jackson-Freeport Sr.

DE-Jordan Reynolds-Guilford Sr.

LB-Joey Alvarez-Jefferson Jr.