WINNEBAGO, Ill. (WTVO//WQRF) — Winnebago will have a bus full of athletes heading to Charleston for the girls’ state track & field meet next week. The Indians won eight events Friday evening at their own 1A Sectional including a pair of relay teams.



For some highlights watch the media player above. Read on for the team results and a list of the winners in each event.



1A GIRLS SECTIONAL (At Bago)

(Team Results)

Winnebago 141 Rockford Christian 92.5 Oregon 89.5 Forreston 88 Rockford Lutheran 65 Lena-Winslow 44 Dakota 41 Elgin Harvest Christian 33 Byron 32.5 Stockton 29 North Boone 20 Alden-Hebron 12 Pecatonica 8 Hinckley-Big Rock 3.5

(Event Winners)

Shot Put-Sr. Amanda Gustafson (Winnebago) 11.98m

Discus-Sr. Amanda Gustafson (Winnebago) 33.68

High Jump-Jr. Letrese Buisker (Forreston) 1.47m

Pole Vault-Soph. Sonya Plescia (Oregon) 2.91m

Long Jump-Sr. Hadley Lutz (Oregon) 4.94m

Triple Jump-Sr. Adelyn Richard (Rockford Lutheran) 10.25

100m-Fr. Jordyn Ballard-(Rockford Lutheran) 13.14

200m-Fr. Lucy Gargani (Rockford Christian) 26.61

400m-Jr. Emma Leslie (Harvest Christian) 1:01.24

800m-Sr. Grace Erb (Winnebago) 2:21.39

1600m-Sr. Kaylee Woolery (Winnebago) 5:06.44

3200m-Fr. Abagail Baumann (Rockford Lutheran) 12:23.18

100 hurdles-Sr. Campbell Schrank (Winnebago) 15.64

300 hurdles-Sr. Cambell Schrank (Winnebago) 47.20

4×100 Relay-Rockford Christian 49.53 (Mandy Nelson, Kendall Turner, Lucy

Gargani, Avery Demo)

4×200 Relay-Rockford Christian 1:45.61 (Mandy Nelson, Kendall Turner,

Lucy Gargani, Avery Demo

4×400 Relay-Winnebago 4:05.41 (Campbell Schrank, Marissa Roggensack,

Kaylee Woolery, Grace Erb)

4×800 Relay-Winnebago 10:01.59 (Marissa Roggensack, Morgan Capriola,

Kaylee Woolery, Grace Erb)