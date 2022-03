ROCKFORD, Ill. (WTVO/WQRF)–Winnebago senior Miyah Brown and Sycamore senior Faith Feuerbach lead the local picks for the AP Girls’ All-State basketball teams.



Brown has made the Class 2A All-State First team. She averaged 16.8 points, 7.8 rebounds, and four steals per game this season for Winnebago which has won 34 games and reached the State Semifinals.



Feuerbach bad the Class 3A All-State Second team. She averaged 16.5 points, four rebounds and 2.5 steals per game for a Sycamore team that won 32 games and reached the Super-Sectionals.



Here are the other local players who received All-State Honors from the AP.



Class 1A:

HM: Olivia Dinges, senior-Amboy

HM: Brynn Haas, senior-Stockton



Class 2A:

First Team: Miyah Brown, senior-Winnebago

HM: Renee Rittmeyer, senior-Winnebago



Class 3A:

Second Team: Faith Feuerbach, senior-Sycamore

HM: Evyn Carrier, junior-Sycamore

HM: Ella Shipley, senior-Sycamore



Class 4A:

HM: Haley Warren, senior-Hononegah





COMPLETE ALL-STATE LISTS:

2022 ILLINOIS ASSOCIATED PRESS

CLASS 1A-4A ALL-STATE GIRLS’ BASKETBALL TEAM

MOLINE –- Here are the Illinois Associated Press Class 1A-4A All-State girls’ basketball teams as voted on by a statewide panel of sports writers, broadcasters and internet-site reporters. All media members covering high school basketball in the state were eligible to nominate and vote for players. Compiled by Quad Cities media veteran Steve Tappa (currently MC22/QCSportsNet; formerly of the Moline Dispatch/Rock Island Argus). Players received five points for a first-team vote and three points for a second-team vote. A five-player first team and five-player second team were selected in each class. A player must have been named on two ballots to receive honorable mention. All selections listed in order of voting points. NOTE: Nobody earned unanimous selection in any class. There was a total of 26 voters, but not all cast a ballot in each class (24 in 2A & 3A, 23 in 1A, 20 in 4A).

CLASS 1A FIRST TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Ella Lune, Brimfield (6-0, Sr., F/G) 106

Amiah Hargrove, Christopher (6-2, Soph., F) 98

Grace Nelson, Altamont (5-9, Soph., PG) 97

Katie Baker, Serena (5-6, Sr., PG) 80

Alayna Kraus, Okawville (5-6, Soph., PG/SG) 57

CLASS 1A SECOND TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Sydney Richards, Neoga (6-0, Jr., G/F) 49

Shelby Bowman, Biggsville West Central (5-6, Soph., PG) 35

Gracie Furlong, Galena (5-9, Fr., G) 30

Riley Guy, Effingham St. Anthony (5-8, Sr., G) 29

Gracie Heckert, Cowden-Herrick/Beecher City (5-10, Jr., G) 29

CLASS 1A HONORABLE MENTION (20 TOTAL; IN ORDER OF POINTS)

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Brook Pieper, Abingdon-Avon (6-1, Jr., C) 25; Bella Dudley, Shiloh Tri-County (5-8, Sr., G) 24; Elynn Peterson, Brimfield (5-5, Sr., PG) 24; Carly Foster, Gallatin County (5-6, Jr., G) 23; Shelby Veltrop, Morrison (6-3, Jr., F) 23; Alexa Jamison, Salt Fork (5-5, Fr., G) 22; Delaney Panozzo, Grant Park (6-3, Jr., G/F) 20; Olivia Dinges, Amboy (6-1, Sr., F) 18; Ashley Jones, Abingdon-Avon (5-8, Sr., G/F) 17; Caitlyn Thole, Princeville (5-8, Sr., G/F) 17; Lucy Fearday, Effingham St. Anthony (6-0, Jr., F) 14; Brynn Haas, Stockton (6-1, Sr., F) 14; Addie Hefel, Galena (5-8, Soph., PG) 13; Audrey Sabol, Nokomis (6-0, Jr., F/C) 10; Klare Flynn, Mt. Sterling Brown County (5-9, Jr., SF) 8; Briley Rhodes, Okawville (5-4, Jr., PG) 8; Addison Fair, Gardner-South Wilmington (Sr., G) 6; Olivia Meyers, Elmwood (6-0, Jr., F) 6; Alexis Pohlman, Greenfield Northwestern (5-8, Sr., F) 6; Alexis Wade, Mount Pulaski (5-8, Jr., PG) 6.

— NOTE: Also receiving a single vote (thus not receiving honorable mention): Camryn Veltrop, Morrison (6-2, Fr., F) 3; Charlize Luehmann, Glen Carbon Father McGivney (5-9, Sr., F) 3.

===

CLASS 2A FIRST TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Abbey Schreacke, Quincy Notre Dame (6-0, Jr., G/F) 104

Camille Jackson, Chicago Noble Butler (5-11, Sr., PG) 101

Miyah Brown, Winnebago (5-10, Sr., G/F) 89

Xamiya Walton, Chicago Noble Butler (5-7, Soph., G) 86

Jillian Hamilton, Pana (5-10, Sr., F/G) 65

CLASS 2A SECOND TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Alecia Doyle, Carterville (5-8, Sr., PG/SG) 63

Mallory Cyrulik, Clinton (6-0, Sr., G/F) 60

Ellie Cahill, Eureka (5-10, Jr., G) 53

Ashlyn May, Minonk Fieldcrest (5-9, Jr., PG) 36

Caydee Kirkham, Carthage Illini West (5-5, Sr., PG) 35

CLASS 2A HONORABLE MENTION (19 TOTAL; IN ORDER OF POINTS)

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Ensley Tedeschi, Benton (6-1, Jr., PG) 30; Alyssa Cole, Nashville (Sr., F) 28; Madyson Rigdon, Paris (5-8, Sr., PG) 28; Claire Wagner, Elmhurst IC Catholic (5-11, Sr., F) 24; Amayah Doyle, Carterville (5-10, Soph., F/C) 20; Taylor Nowaskie, Stanford Olympia (5-9, Sr., G) 20; Katie Draper, Oblong-Palestine-Hutsonville (5-7, Sr., G) 15; Katelyn Littleton, Paris (5-6, Sr., G) 11; Kaylee Niebrugge, Teutopolis (5-8, Jr., G) 11; Maya Osborn, Marshall (5-4, Sr., G) 11; Alyssa Seymour, Chester (5-10, Sr., F) 11; Renee Rittmeyer, Winnebago (5-10, Sr., PG) 9; Christin Brewer, Chicago Noble Butler (6-1, Sr., C) 8; Mady Kibelkis, Peotone (5-9, Jr., G) 6; Whitney Rumbold, Tremont (5-10, Jr., F) 6; Layne Rupert, Hillsboro (5-8, Jr., G) 6; Madi Schroeder, Peotone (5-9, Soph., PG/C) 6; Kaitlyn Schumacher, Teutopolis (6-0, Sr., F) 6; Abby Shepard, Beecher (5-8, Sr., SG/SF) 6.

— NOTE: Also receiving a single vote (thus not receiving honorable mention): Carmyn Huston, Monmouth-Roseville (Soph., F) 3; Jayce Privia, Petersburg PORTA (5-8, Soph., PG) 3.

===

CLASS 3A FIRST TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Katie Krupa, Morton (6-1, Sr., PF) 87

Mallory Ramage, Mattoon (5-10, Sr., G) 82

Kloe Froebe, Lincoln (5-9, Soph., PG) 81

Kammie Ludwig, Geneseo (5-10, Sr., G) 81

Janae Kent, Oak Forest (6-1, Jr., G/F) 79

CLASS 3A SECOND TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Jordan Wood, Mundelein Carmel (6-5, Jr., F) 61

Joy Bergstrom, Arlington Heights St. Viator (5-11, Sr. G) 60

Taylor Charles, Burlington Central (6-2, Sr., F) 47

Denali Craig-Edwards, Peoria (6-1, Jr., SG/F) 40

Faith Feuerbach, Sycamore (6-1, Sr., G/F) 33

CLASS 3A HONORABLE MENTION (25 TOTAL; IN ORDER OF POINTS)

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Aaliyah Guyton, Peoria (5-8, Soph., PG/SG) 32; Claire McDougall, Washington (6-0, Jr., G) 30; Grace Carstensen, LaGrange Nazareth (5-10, Jr., G) 24; Cayla Koerner, Mahomet-Seymour (5-7, Sr., G) 24; Grace Sullivan, Mundelein Carmel (6-4, Sr., F) 24; Avery Jackson, Kankakee (5-5, Sr., G) 17; Jayday Bowen, Crete-Monee (5-8, Sr., PG/SG) 14; Norah Gum, Waterloo (6-0, Jr., F) 11; Mya Wardle, Peoria Notre Dame (5-7, Soph., PG) 11; Olivia Durbin, Bethalto Civic Memorial (5-9, Jr., G) 10; Amalia Dray, LaGrange Nazareth (5-8, Soph., G) 9; Georgia Duncan, Washington (5-10, Sr., G) 9; Jerzy Bittle, Marion (5-8, Jr., G) 8; Karsen Karlblom, Crystal Lake Prairie Ridge (5-11, Sr., G) 8; Sophia Loden, Mascoutah (5-11, Jr., SF) 8; Aubree Wallace, Bethalto Civic Memorial (5-5, Jr., G) 8; Kelbie Zupan, Bethalto Civic Memorial (5-7, Sr., G) 8; Shannon Blacher, Lombard Montini (5-11, Jr., G/F) 6; Evyn Carrier, Sycamore (6-4, Jr., C) 6; Marissa Hilt, Bloomington (6-0, Sr., F) 6; Presli Karnes, Herrin (5-10, Sr., F) 6; Kiarra Kilgore, Galesburg (5-8, Soph., G) 6; Anna Kleszynski, Chicago Heights Marian (5-10, Sr., G/F) 6; Imari McDuffy, Rock Island (5-6, Sr., G) 6; Ella Shipley, Sycamore (5-7, Sr., G) 6.

— NOTE: Also receiving a single vote (thus not receiving honorable mention): Jacie Dees, Mount Vernon (5-8, Sr., F) 3; Kayla Pacha, Metamora (6-0, Sr., F) 3.

===

CLASS 4A FIRST TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Sophie Swanson, Barrington (5-10, Jr., G) 70

Katy Eidle, Arlington Heights Hersey (6-0, Jr., G) 69

Mackenzie Hare, Naperville North (5-10, Sr., G) 53

Sydney Harris, Edwardsville (6-1, Sr., G) 52

Brianna McDaniel, Chicago Kenwood (5-11, Jr., PG) 51

CLASS 4A SECOND TEAM

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Emily Fisher, Libertyville (6-0, Jr., PG-C) 48

Alyssa Latham, Homewood-Flossmoor (6-2, Jr., F) 48

Skylar Jones, Chicago Whitney Young (6-0, Jr., SG/SF) 42

Lenee Beaumont, Lisle Benet (6-0, Jr., PG) 41

Lisa Thompson, Joliet West (5-9, Jr., PG) 40

CLASS 4A HONORABLE MENTION (22 TOTAL; IN ORDER OF POINTS)

NAME, SCHOOL (HT., YR., POS.) POINTS

Simone Sawyer, Lincolnshire Stevenson (5-10, Sr., G) 35; Kennedi Perkins, Bolingbrook (5-10, Sr., G) 32; Whitney Dunn, Chicago Kenwood (5-9, Sr., PG/SG) 27; Claire Hyde, Wheaton North (5-5, Sr., G) 25; Ava Gugliuzza, Lincoln-Way West (5-7, Jr., PG) 16; Nakia Bardney, Chicago Simeon (6-1, Sr., F) 14; Maddy Fay, Palatine Fremd (6-2, Jr., F) 11; Angelina Giordano, Wilmette Loyola (5-9, Sr., G) 10; Cassidy Arni, Geneva (6-0, Jr., G/F) 9; Morgan Demos, Lisle Benet (6-2, Sr., C) 9; Shannon Dowell, O’Fallon (5-9, Jr., G) 9; Angelina Smith, Bolingbrook (5-9, Soph., G) 9; Ava Bardic, Lincolnshire Stevenson (5-8, Sr., G) 8; Destiny Jackson, Chicago Whitney Young (5-7, Fr., G) 8; Emory Klatt, Lincolnshire Stevenson (6-0, Soph., F) 8; Ella Winterhalder, South Elgin (5-6, Sr., SG) 8; Elle Evans, Edwardsville (6-3, Sr., G) 6; Izzy Lee, LaGrange Lyons (6-0, Sr., C/F) 6; Macy Silvey, Edwardsville (5-10, Sr., G) 6; Ella Todd, Palatine Fremd (5-11, Fr., G) 6; Elise Ward, Chicago Marist (6-0, Jr., F) 6; Haley Warren, Rockton Hononegah (5-8, Sr., SG) 6.

— NOTE: Also receiving a single vote (thus not receiving honorable mention): Paige Engels, Wilmette Loyola Academy (5-8, Soph., G) 3; Margaret Temple, Lisle Benet (5-10, Sr., G) 3; Morgan Van Horn, Wilmette Loyola Academy (5-8, Sr., G) 3; Brianna Wooldridge, Palatine Fremd (6-2, Sr., F) 3.