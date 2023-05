ROCKFORD, Ill. (WTVO/WQRF) — Senior distance runner Evan Horgan claimed the 1600m run and the 3200m run, junior Braden Brown won the 400m, and senior Cameron O’Brien took the pole vault to lead Belvidere North to the NIC-10 team championship Thursday at the NIC-10 boys’ track & field meet at Wyeth Stadium.

For highlights watch the media player above.

NIC-10 BOYS CONFERENCE MEET

(Team Results)

Belvidere North 128

Hononegah 107

Guilford 78

Auburn 70

Harlem 52

Rockford East 51

Boylan 44

Belvidere 13

Jefferson 10

Freeport 5

(Event Champions)

Shot Put-Sr. Jacob Klink (Hononegah) 57′ 11.25

Discus-Sr. Jacob Klink (Hononegah) 166’4

High Jump-Jr. Jaidyn Nguyen (Guilford) 6’3

Pole Vault-Sr. Cameron O’Brien (Belv. North) 12’8

Long Jump-Jr. Javius Catlin (East) 20’7

Triple Jump-Sr. Charles Jefferson III (Auburn) 41′ 10.5

100m-Sr. Jeremiah Walker (Auburn) 10.99

200m-Sr. Jeremiah Walker (Auburn) 22.30

400m-Jr. Braden Brown (Belv. North) 50.97

800m-Soph. Landon Bachta (Guilford) 2:00.53

1600m-Sr. Evan Horgan (Belv. North) 4:20.04)

3200m-Sr. Evan Horgan (Belv. North) 9:45.09

110m hurdles-Sr. Brandon Ferguson (Auburn) 14.98

300m hurdles-Sr. Mitchell Cavanagh (Hononegah) 41.26

4×100 Relay-East 42.67 (Mechai Docket-Lewis, Deterrace Dotson, Javius Catlin, Jaden Green)

4×200 Relay-East 1:29.57 (Mechai Docket-Lewis, Jayden Green, Javius Catlin, Deterrace Dotson)

4×400 Relay-Hononegah 3:30.72 (Anthony Otero, Luke Alberstett, Sam Hagg, Mitchell Cavanagh)

4×800 Relay-Boylan 8:12.84 (Joseph Fiorenze, Nolan coen, Alexander Horton, Aidan Wedwick)